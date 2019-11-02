Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

2 ноября 2019 07:29 (UTC+04:00)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

По словам источника, соответствующее решение было принято в пятницу на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO.

Bloomberg отмечает, что частичная приватизация Saudi Aramco, считающейся самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Aramco была национализирована.

Саудовский наследный принц впервые заявил о возможном выходе Saudi Aramco на IPO в январе 2016 года. Полученные за свет этого средства он планировал направить на реформу экономики. После двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к первичному размещению акций возобновилась летом 2019 года, но через несколько месяцев снова была приостановлена.v

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