Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают финансирование пребывания войск США в Саудовской Аравии

28 ноября 2019 15:15 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ведут переговоры о финансировании пребывания американских военнослужащих на территории королевства. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников издания в американской администрации, Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают "распределение финансового бремени" в связи с увеличением контингента американских военнослужащих, которые должны обеспечить защиту королевства от приписываемых Ирану атак на критически важную нефтяную инфраструктуру страны. Ожидается, что королевство выделит средства на модернизацию авиабазы, покроет затраты на материально-техническое обеспечение. Источники газеты утверждают, что Иран не наносит удары по целям, рядом с которыми дислоцированы американские военнослужащие, в связи с тем, что президент США Дональд Трамп пообещал принять меры военного реагирования в ответ на подобные действия Тегерана.

Как отмечает The Washington Post, председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли обсуждал на этой неделе с саудовскими властями размещение Пентагоном новых радаров, средств ПВО и другой военной техники в королевстве.

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