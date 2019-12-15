В центре Дамаска провели день без автомобилей

15 декабря 2019 00:27 (UTC+04:00)

Впервые в историческом центре Дамаска состоялась акция "День без автомобиля", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С 11.00 по местному времени до 18.00 в субботу в Старый город Дамаска не пускали автомобили, по центру передвигались в основном на электромопедах и велосипедах. Также мэрия города выделила несколько электромобилей для бесплатных поездок.

При этом исключения все же были сделаны, по официальной версии мэрии, для жителей района и для экстренных служб, однако корреспондент РИА Новости увидел несколько автомобилей с ливанскими номерами, рассекающих по центру.

Акция сопровождалась различными культурными мероприятиями: выставками, карнавалом с шествием барабанщиков, кружками по рисованию для детей.

В целом впервые за долгое время пешеходы смогли беспрепятственно гулять по всему центру, так как обычно в Старом городе практически ежедневно наблюдаются пробки, которые характеризуются местными жителями как "удушающие" в прямом и переносном смысле: смог от выхлопных газов автомобилей, работающих на низкокачественном бензине, отравляет жизнь населения. Нередко пробки возникают и из-за светофоров, которые отключают в связи с общим недостатком электроэнергии в стране.

Власти Дамаска разрабатывают проект запрета въезда автотранспорта в исторический центр города, планируется запуск трамваев и автобусов, а также электроавтомобилей, заявил в октябре 2018 года директор управления организации движения провинции Дамаск Абдалла Убуд. По его словам, таким образом планируется увеличить привлекательность города для туристов.

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