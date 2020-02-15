В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы ПВО с помощью усовершенствованной ракеты земля-воздух сбили военный самолет, принадлежащий вражеским силам, во время проведения ею вражеской атаки в небе над провинцией Эль-Джауф", - сообщил подконтрольному хуситам телеканалу "Аль-Масира" официальный представитель вооруженных сил хуситов.

Он предупредил противников группировки о необходимости просчитывать последствия использования воздушного пространства Йемена для авианалетов.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщения о возможной потере истребителя в Йемене.

Хуситы неоднократно сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках коалиции в пограничных районах Саудовской Аравии, но почти за пять лет войны в Йемене военная авиация коалиции почти не понесла потерь.

В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.