Кувейт и Саудовская Аравия начали добычу нефти в нейтральной зоне

Арабские страны 16 февраля 2020 22:58 (UTC+04:00)
Кувейт и Саудовская Аравия начали добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начали экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пробная добыча нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи" начинается сегодня", - приводит его слова агентство KUNA. Как подчеркнул министр, до конца нынешнего года уровень добычи нефти в нейтральной зоне достигнет 550 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне было подписано Саудовской Аравией и Кувейтом в декабре 2019 года после перерыва, продлившегося более трех лет. На месторождениях региона добывалось около 0,5% мировых запасов нефти.

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