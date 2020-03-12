В Саудовской Аравии число зараженных COVID-19 возросло до 45 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 45. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.

Ранее сообщалось о 21 зараженном.

"Министерство здравоохранения сообщает о ... выявлении 24 новых случаев (заражения)... Таким образом, суммарное количество заболевших достигло 45", - сообщило министерство в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.