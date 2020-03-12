В Саудовской Аравии число зараженных COVID-19 возросло до 45 человек
Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 45. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.
Ранее сообщалось о 21 зараженном.
"Министерство здравоохранения сообщает о ... выявлении 24 новых случаев (заражения)... Таким образом, суммарное количество заболевших достигло 45", - сообщило министерство в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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