Оман закрыл страну для иностранцев

Власти Омана разрешили впускать в страну только подданных султаната и подданных других пяти арабских стран Персидского залива, все они после приезда будут помещаться в карантин, говорится в заявлении комитета по борьбе с коронавирусом правительства Омана, размещенном в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прекращается въезд в страну не подданных Омана, за исключением подданных стран Персидского залива, через любые контрольно-пропускные пункты на суше, на море или через аэропорты", - отмечается в этом сообщении.

Кроме того, власти Омана распорядились закрыть все общественные парки, прекратить пятничные молитвы и запретить любые общественные мероприятия, включая свадьбы и поминки.

Новые решения вступают в силу со вторника, 17 марта.

В воскресенье минздрав Омана сообщил, что в стране до этого момента выявлены 22 случая заболевания коронавирусом, при этом большинство больных вернулись из поездки в Иран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.