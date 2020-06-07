Число пострадавших в уличных столкновениях в Бейруте выросло до 48

Спецподразделения армии и полиции вытеснили в субботу активистов протестного движения из центральной части Бейрута. По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате вспыхнувших столкновений с обеих сторон пострадали 48 человек, 11 из них получили ранения и были доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки после того, как группы агрессивно настроенных демонстрантов стали забрасывать их камнями и петардами.

Уличные выступления из центра города быстро переместились в другие районы. Так, в мусульманском квартале Корниш-Мазраа на западе столицы военнослужащие открыли предупредительный огонь в воздух возле мечети Абдель Насера, где сейчас наблюдается напряженное противостояние между солдатами и толпами протестующих. Ранее военные пресекли стычки между сторонниками шиитской "Хезболлах" и членами правой христианской партии "Ливанские силы" в Айн-Руммане и Шияхе.