ОИС поражен столь неожиданной антиисламской риторикой некоторых французских политиков

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) поражен столь неожиданной риторикой некоторых французских политиков, передает Trend со ссылкой на заявление ОИС.

«Генеральный секретариат ОИС пристально следит за продолжающейся практикой создания сатирических карикатур на пророка Мухаммеда и поражен столь неожиданной риторикой некоторых французских политиков, которую ОИС считает вредоносной для мусульмано-французских отношений, которая разжигает ненависть и служит только партийным политическим интересам», - говорится в заявлении.

В генеральном секретариате заявили, что ОИС всегда будет осуждать богохульство и оскорбления пророков ислама, христианства и иудаизма.

«Заняв однозначно осуждающую позицию против всех террористических актов во имя религий, Генеральный секретариат ранее осудил жестокое убийство французского гражданина Сэмюэля Пати», - заявила ОИС.

В заявлении также говорится, что, отделяя это ужасное преступление от ислама и его ценностей, оценивая его как индивидуальный или коллективный террористический акт, наказуемый по закону, Генеральный секретариат продолжает осуждать оправдание оскорбление любой религии на путем богохульства, во имя свободы самовыражения.

«Кроме того, Генеральный секретариат осуждает объединение понятий ислама и мусульман с понятием терроризма, призывая к пересмотру анти-мусульманской дискриминационной политики, неоправданно оскорбляющей чувства полутора миллиардов мусульман во всем мире», - говорится в заявлении.

(Автор: Наргиз Садыхова)