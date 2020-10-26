Исламофобские заявления Макрона это подстрекательство к убийству мусульман – ливанский адвокат

БАКУ /Trend/ - Исламофобские заявления президента Франции Эммануля Макрона это подстрекательство к убийству мусульман.

Об этом сказал в понедельник Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.



По словам адвоката, данные высказывания также являются и преступлением против человечности.

«Совет по правам человека и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций немедленно должны осудить это преступление» - сказал Шандеб.

Он отметил что, Макрон должен предстать перед Международным уголовным судом, а местные судебные органы ряда исламских стран должны начать расследование и преследование преступника Макрона, совершившего самое ужасное преступление против человечности в современную эпоху, исполненное ненависти и расизма.

Отметим, что ранее Макрон высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».