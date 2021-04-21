Дело о заговоре против короля Иордании передали в суд государственной безопасности

Военный прокурор Иордании генерал Хазем аль-Маджали объявил о завершении расследования по делу о раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Установлены имена всех лиц, вовлеченных в события, и отведенные им роли", - сообщил генерал, заявление которого распространило агентство Petra. По его словам, "действия заговорщиков представляли собой угрозу стабильности королевства".

Как отметил аль-Маджали, из военной прокуратуры дело передано теперь в суд государственной безопасности. Этот орган занимается судебными делами, связанными с государственной изменой, шпионажем, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.