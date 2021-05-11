Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальной странице израильского премьера в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов [по сектору Газа] будут увеличены", - отмечается в сообщении.
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