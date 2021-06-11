В ОАЭ выявили 2190 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения и профилактики (MoHAP) объявило, что за последние 24 часа им было проведено 240 744 дополнительных теста на COVID-19 с использованием современного медицинского оборудования, передает Trend со ссылкой на WAM.

В заявлении, опубликованном в четверг, Министерство подчеркнуло свою цель продолжить расширение масштабов тестирования по всей стране, чтобы облегчить раннее выявление случаев коронавируса и провести необходимое лечение. В рамках своей усиленной кампании тестирования MoHAP объявило о 2190 новых случаях коронавируса, в результате чего общее количество зарегистрированных случаев в ОАЭ достигло 591613.

По данным Министерства, инфицированные, лица разных национальностей, находятся в стабильном состоянии и получают необходимую помощь.

MoHAP также объявило о 7 случаях смерти из-за осложнений, вызванных COVID-19, в результате чего общее число смертей в стране достигло 1717.

Министерство выразило искренние соболезнования семьям погибших и пожелали пациентам с COVID-19 скорейшего и полного выздоровления. Он призвал всех членов общества сотрудничать с органами здравоохранения, придерживаться инструкций и соблюдать физическое расстояние для обеспечения здоровья и безопасности всех.

MoHAP также отметило, что еще 2132 человека полностью выздоровели от COVID-19, в результате чего общее число выздоровевших достигло 570 960 человек