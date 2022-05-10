Эмир Кувейта принял отставку премьера и кабинета министров страны

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах удовлетворил во вторник прошение об отставке премьер-министра страны и членов его кабинета. Об этом сообщило кувейсткое информационное агентство KUNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эмир Кувейта распорядился принять отставку премьера и министров, входящих в правительство страны", - отмечет агентство. Указывается, что глава эмирата возложил на подавших в отставку главу кабинета и министров обязанности "экстренного управления делами в сложившихся обстоятельствах".

О причинах отставки кабинета Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха информации не приводится. Действовавший до настоящего времени премьер эмирата вступил в должность в середине декабря 2019 года.