Кронпринц Саудовской Аравии объявил об инициативе, касающейся глобальных цепочек поставок

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил в воскресенье о запуске национальной инициативы, касающейся глобальных цепочек поставок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инициатива в отношении цепочек поставок позволит инвесторам извлечь выгоду из возможностей королевства, а также обеспечит устойчивость цепочек по всему миру", - приводит заявление кронпринца Саудовское агентство печати.

По данным агентства, для реализации проекта планируется привлечь инвестиции в размере 40 млрд саудовских риалов (более $10 млрд) в течение двух лет. Он предполагает создание особых экономических зон в Саудовской Аравии, привлечение в них региональных и международных компаний. Таким образом, по словам кронпринца, королевство станет "жизненно важным центром и связующим звеном". Другие подробности об инициативе не приводятся.