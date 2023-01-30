В Тунисе явка во втором туре парламентских выборов составила 11,3%

Явка во втором туре досрочных выборов в Ассамблею народных представителей (нижнюю палату) парламента Туниса превысила 11%. Об этом сообщил в воскресенье председатель Независимого высшего избирательного органа Фарук Буаскер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Явка во втором туре парламентских выборов в Тунисе достигла 11,3%", - отметил он, добавив, что проголосовали свыше 887 тыс. из более 7,8 млн зарегистрированных избирателей.

В первом туре, прошедшем 17 декабря 2022 года, явка была беспрецедентно низкой - всего 11,22%. Причиной стало то, что выборы бойкотирует оппозиционный президенту альянс "Фронт национального спасения", в который входят исламистская партия "Возрождение", социал-демократическая партия "Сердце Туниса" и другие влиятельные политические силы.