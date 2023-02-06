Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 403

Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 403. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения арабской республики на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство отметило, что еще 1 284 человека пострадали, причем приведенные цифры не являются окончательными. Минздрав также указал, что основной удар стихии пришелся на сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама.

Подтвержденной информации о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольных Дамаску территориях Сирии нет. Однако, по сведениям телеканала Al Jazeera, в северных районах страны, контролируемых вооруженной оппозицией, жертвами стихии стали не менее 380 человек, свыше 1 тысячи пострадали.