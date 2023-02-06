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Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 403

Арабские страны Материалы 6 февраля 2023 17:38 (UTC +04:00)
Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 403

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Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 403. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения арабской республики на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство отметило, что еще 1 284 человека пострадали, причем приведенные цифры не являются окончательными. Минздрав также указал, что основной удар стихии пришелся на сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама.

Подтвержденной информации о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольных Дамаску территориях Сирии нет. Однако, по сведениям телеканала Al Jazeera, в северных районах страны, контролируемых вооруженной оппозицией, жертвами стихии стали не менее 380 человек, свыше 1 тысячи пострадали.

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