У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами

Около 30 человек числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Ливии во время попытки спасения грузовым судном перевернулась лодка с мигрантами. Об этом в воскресенье сообщила итальянская служба береговой охраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время спасательной операции лодка перевернулась <...>, 17 человек были спасены, но еще около 30 пропали без вести", - говорится в распространенном заявлении. Отмечается, что поиски людей ведутся "с помощью торговых судов, находящихся в этом районе".

По информации итальянской береговой охраны, о судне с 47 мигрантами в ночь на 11 марта сообщила неправительственная организация. Лодка находилась "примерно в 100 милях от ливийского побережья".