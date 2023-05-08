Наследный принц Саудовской Аравии в Эр-Рияде провел переговоры с Салливаном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который в воскресенье посетил Эр-Рияд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило 8 мая Саудовское агентство печати, наследный принц и представитель Белого дома "рассмотрели стратегические отношения между двумя странами и способы их укрепления". Кроме того, стороны обсудили некоторые ключевые аспекты международной и региональной повестки дня. Помимо Салливана на встрече с наследным принцем присутствовали посол США в Саудовской Аравии Майкл Ратни, координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что в Эр-Рияде Салливан намерен обсудить с коллегами из Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов крупный совместный инфраструктурный проект, который свяжет эти страны сетью железнодорожных и морских путей.