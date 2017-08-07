Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики

7 августа 2017 14:32 (UTC+04:00)

Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, передает корреспондент Белта.

"Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы ее утратили. В отличие от Японии - страны, которая была и осталась на этой вершине", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на важность состоявшегося в Минске этапа Кубка мира по художественной гимнастике. "Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трех дней, что касается спорта, художественной гимнастики. Я очень благодарен за это событие, что произошло в Минске. Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль: художественная гимнастика - это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма", - заметил Александр Лукашенко

"Может быть, вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит близко к нулю. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно", - считает глава государства. По его словам, руководство Международной федерации гимнастики смогло убедиться, что Беларусь держит данное слово. "В этом процессе, на этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете ею воспользоваться в любое время, - заверил Александр Лукашенко. - Так думаю не только я, но и подавляющее число специалистов, спортсменов, тренеров, которые непосредственно занимаются гимнастикой".

Президент также поздравил Моринари Ватанабэ с успешным выступлением спортсменов из Японии. Глава государства считает важным обмен опытом между спортсменами двух стран.

Александр Лукашенко вручил Моринари Ватанабэ почетный знак НОК Беларуси "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь". А присутствующей на встрече вице-президенту Международной федерации гимнастики, заместителю председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким вручен орден Национального олимпийского комитета Беларуси.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017
Беларусь 5 августа 13:39
Сербия намерена реализовывать договоренности с Беларусью на высшем уровне – посол
Беларусь 4 августа 15:48
Беларусь системно работает над укреплением национальных СМИ – министр информации
Беларусь 4 августа 15:26
Международный медицинский форум пройдет в Минске 7-8 сентября
Беларусь 3 августа 16:30
Динамику прироста населения в Беларуси необходимо увеличить - президент
Беларусь 3 августа 12:39
Более 20 документов подписано на первом бизнес-форуме "Беларусь-Таджикистан-Афганистан"
Беларусь 1 августа 12:23
Новый центр управления воздушным движением заработает в 2018 году в Беларуси
Беларусь 1 августа 11:50
Беларусь и Китай намерены совместно строить объекты энергетики в третьих странах
Беларусь 31 июля 17:33
Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 31 июля 16:39
Беларусь и Афганистан планируют создать комитет по экономическому сотрудничеству
Беларусь 31 июля 15:08
Fitch изменил прогноз по Беларуси со стабильного на позитивный
Беларусь 31 июля 11:14
Беларусь прорабатывает создание трех сборочных производств в Турции
Беларусь 28 июля 17:51
Турция рассматривает Беларусь как стратегического партнера в сфере логистики
Турция 28 июля 17:49
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
Беларусь 28 июля 17:04
Бесплатный Wi-Fi появился на железнодорожных вокзалах в Беларуси
Беларусь 28 июля 16:17
Беларусь и Турция будут сотрудничать в сферах водных ресурсов и метеорологии
Беларусь 28 июля 15:07
Беларусь уделяет огромное внимание развитию отношений с Турцией - Макей
Беларусь 27 июля 16:42
Беларусь должна достойно провести II Европейские игры - президент
Беларусь 27 июля 14:17