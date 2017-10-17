Более 20 компаний из Беларуси, России и Литвы участвуют в выставке "Мятный лев-2017"

17 октября 2017 14:06 (UTC+04:00)

Более 20 компаний из Беларуси, России и Литвы участвуют в выставке "Мятный лев-2017", сообщил сегодня журналистам директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский, передает корреспондент Белта.

"Эта выставка - единственная выставка, посвященная рекламе, дизайну и полиграфии в Беларуси. В этом году она проходит в четвертый раз. Участие принимают более 20 компаний, которые представляют самые разные услуги и продукцию в сфере рекламы, дизайна и полиграфии", - отметил Евгений Введенский. Среди них - рекламные, брендинговые и медийные агентства, дизайн-студии и продакшн-компании, полиграфические предприятия и поставщики расходных материалов для полиграфии, производители сувенирной продукции из Беларуси, Литвы и России.

Выставку "Мятный лев" сопровождает насыщенная деловая программа. В течение трех дней профессионалы будут обсуждать вопросы развития рекламного рынка, стратегию и функционирование индустрии в современных экономических условиях.

Специализированная выставка рекламы, дизайна и полиграфии "Мятный лев" проходит в Минске 17-19 октября. "Мятный лев" предлагает рекламные и дизайнерские решения для всех отраслей бизнеса. Ожидаемое количество посетителей - более 5 тыс. человек.

Azernews Newspaper
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