Более 20 компаний из Беларуси, России и Литвы участвуют в выставке "Мятный лев-2017", сообщил сегодня журналистам директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский, передает корреспондент Белта.

"Эта выставка - единственная выставка, посвященная рекламе, дизайну и полиграфии в Беларуси. В этом году она проходит в четвертый раз. Участие принимают более 20 компаний, которые представляют самые разные услуги и продукцию в сфере рекламы, дизайна и полиграфии", - отметил Евгений Введенский. Среди них - рекламные, брендинговые и медийные агентства, дизайн-студии и продакшн-компании, полиграфические предприятия и поставщики расходных материалов для полиграфии, производители сувенирной продукции из Беларуси, Литвы и России.

Выставку "Мятный лев" сопровождает насыщенная деловая программа. В течение трех дней профессионалы будут обсуждать вопросы развития рекламного рынка, стратегию и функционирование индустрии в современных экономических условиях.

Специализированная выставка рекламы, дизайна и полиграфии "Мятный лев" проходит в Минске 17-19 октября. "Мятный лев" предлагает рекламные и дизайнерские решения для всех отраслей бизнеса. Ожидаемое количество посетителей - более 5 тыс. человек.