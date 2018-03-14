Беларусь и Чехия подписали договор о пенсионном обеспечении

14 марта 2018 13:40 (UTC+04:00)

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич и чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Беларуси Милан Экерт подписали сегодня договор о пенсионном обеспечении между двумя странами, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

"Подписание этого документа является очередным важным шагом в развитии международного сотрудничества в области пенсионного обеспечения. Договор распространяется на граждан, проживающих и работающих или работавших на территории Беларуси и Чехии, и направлен на обеспечение и реализацию ими пенсионных прав за периоды этой деятельности", - отметили в министерстве.

С подписанием документа страны договариваются о правовом регулировании по уплате взносов на обязательное государственное социальное страхование (пенсионное обеспечение, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам и др.); по назначению и выплате пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Плательщики страховых взносов должны соблюдать общие правила, действующие в государстве, в котором трудятся. Пенсии будут назначаться каждым государством в соответствии со своим законодательством за стаж, приобретенный на его территории, и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина.

Договор вступит в силу после выполнения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Беларусь является участником многостороннего соглашения в области пенсионного обеспечения внутри Содружества Независимых Государств. Также республикой заключены двусторонние договоры по вопросам пенсионного обеспечения с Украиной, Молдовой, Россией, Литвой, Латвией и Азербайджаном. Ведется работа над проектами таких договоров с Польшей и Эстонией.

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