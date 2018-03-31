Белорусский рынок электронной торговли может вырасти до $1,5 млрд в год. Такие данные озвучил руководитель Deal.by Максим Маринич на ежегодной конференции по электронной коммерции в Беларуси E-commerce Day, сообщает БЕЛТА.



"Мы находимся в начале пути и понимаем, что локальный рынок электронной коммерции может вырасти в 2-3 раза - до $1-1,5 млрд. Это может быть интересно для инвесторов и новых бизнесов", - отметил Максим Маринич. Он уточнил, что в настоящее время емкость рынка составляет только 2,8% от всего розничного товарооборота.



По данным руководителя Deal.by, более 4 млн белорусов хотя бы раз в год делали покупки в интернете. В основном покупки совершались в белорусских интернет-магазинах - отечественным площадкам доверяли 3,8 млн белорусов. Услугами китайских интернет-магазинов в прошлом году воспользовались 2,9 млн соотечественников. Причина популярности иностранных площадок - в более низких ценах и широком ассортименте товаров.



Чаще всего белорусы покупают технику, электронику, одежду, продукты питания. Интернет-магазины больше востребованы у белорусских мужчин, чем у женщин. Средний чек мужчин в интернете - Br70 против Br50 у женщин. Каждая вторая покупка онлайн по итогу оплачивается белорусами наличными, 27% - безналичным путем. 41% соотечественников предпочитают получать покупку на условиях бесплатной доставки на почту, 23% - доставки курьерами, но все чаще белорусы готовы платить за доставку крупногабаритных грузов.

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