Внешнеторговый оборот Могилевской области и США в январе-марте вырос на 20%. Об этом сообщил сегодня председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский во время встречи с временным поверенным в делах США в Беларуси Робертом Райли, передает корреспондент БЕЛТА.



"Активизацию взаимных отношений мы прежде всего связываем с активной работой, проведенной в 2016-2017 годах по развитию межрегионального сотрудничества. Делегации из Могилевской области посетили несколько городов и штатов США. По итогам встреч и переговоров подписан ряд документов о намерениях развития сотрудничества. Это дало положительные результаты: в I квартале текущего года наметился рост товарооборота между Могилевской областью и США. Значительно (более чем в 2 раза) вырос импорт товаров из Америки. Тем не менее региону удалось сохранить положительное сальдо торгового баланса. Удельный вес США во внешнеторговом обороте Могилевской области со странами вне СНГ в январе-марте составил 1,4%", - сказал Владимир Доманевский.



Он обратил внимание Роберта Райли на необходимость активизации межрегионального и инвестиционного сотрудничества, организации бизнес-встреч деловых кругов, что позволит определить перспективы для развития двусторонних отношений.



В свою очередь Роберт Райли в беседе с журналистами отметил, что лучшим способом для расширения сотрудничества является увеличение числа взаимных визитов делегаций, представителей бизнес-кругов. "Американские и белорусские компании должны понимать, чем они могут быть полезны друг другу, какие проекты можно реализовать в совместном сотрудничестве. И, учитывая, что с февраля мы возобновили в полном объеме оказание визовых услуг в посольстве в Минске, я буду рад увидеть увеличение количества белорусов, которые посещают США, а также американцев, посещающих Беларусь. Благо, что теперь американцы могут воспользоваться пятидневным безвизовым въездом в вашу страну", - добавил Роберт Райли.



Он сегодня также примет участие в открытии партнерского центра "Все о США", который разместился в Могилевском отделении Республиканской научно-технической библиотеки. По программе посольство передало библиотеке ресурсы общей стоимостью более $20 тыс. - оборудование для обустройства центра и креативного пространства MakerSpace, книги и другие материалы, посвященные культурному многообразию страны.



Программа библиотечного партнерства "Все о США" уже действует в Барановичах, Борисове, Бресте, Гомеле, Гродно, Минске, Молодечно, Пинске, Полоцке и Витебске. Посетители библиотек этих городов могут знакомиться с новинками американской литературы, посещать тематические программы и выставки, общаться с носителями языка.

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