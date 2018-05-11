Александр Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан

11 мая 2018 12:10 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит визиты в Российскую Федерацию и Республику Таджикистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем главы государств обсудят актуальную повестку дня работы и дальнейшего развития интеграционного объединения, перспективы углубления взаимодействия по ряду направлений.

Ожидается также встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета.

По завершении мероприятий в Сочи Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Таджикистан. Визит продлится до 16 мая. Запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Предполагается также, что президенты примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Таджикистане и ряде других мероприятий.

В дни официального визита главы белорусского государства в Душанбе также состоится таджикско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие и представители деловых кругов Афганистана. Запланировано проведение контактно-кооперационной биржи между предприятиями и организациями трех стран. На форуме будут рассмотрены перспективные направления бизнес-взаимодействия с Таджикистаном и Афганистаном.

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