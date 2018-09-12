МТЗ на бизнес-форуме в Ташкенте заключил контракты на $15 млн

12 сентября 2018 16:55 (UTC+04:00)

Минский тракторный завод на белорусско-узбекском бизнес-форуме делового и регионального сотрудничества в Ташкенте заключил контракты на $15 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Федор Домотенко, передает БЕЛТА.

"Контракты на 2019 год заключены в объеме не менее $15 млн. Это и готовая продукция, и машинокомплекты, и просто запчасти", - сказал Федор Домотенко.

По его словам, на бизнес-форуме представители Минского тракторного завода также будут обсуждать с узбекскими партнерами создание сборочного производства гусеничной техники.

Своеобразный новичок на рынке Узбекистана - Минский автомобильный завод, который долгое время отсутствовал там из-за высоких акцизов. Свой торговый дом предприятие открыло только два года назад. "Благодаря правительству Узбекистана удалось снизить эти акцизы, у нас появилась возможность работать здесь. Кроме прямых продаж, мы рассматриваем вопрос о сборке нашей техники здесь", - рассказал журналистам на форуме гендиректор МАЗа Дмитрий Катеринич.

За первое полугодие завод поставил в Узбекистан продукции на $1,4 млн. Планируется, что во время бизнес-форума будут заключены контракты еще на $2,5 млн - 50 единиц техники поставят в 2018 году.

"Мы понимаем, что рынок большой и наши возможности гораздо большие. Сейчас занимаемся сертификацией наших автомобилей, это откроет нам дорогу и для шасси, которые потом пойдут сюда для надстройки специальной, коммунальной техники, кранов. В этом направлении будем сотрудничать с местными производителями", - добавил гендиректор.

Кроме того, МАЗ ищет в Узбекистане партнера для организации производства спецтехники. Уже намечены переговоры, на предприятии рассчитывают, что эта задача будет решена.

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