Предприятия Минпрома в Беларуси увеличили объемы производства на 14%

1 октября 2018 10:22 (UTC+04:00)

Предприятия Министерства промышленности в январе-августе увеличили объемы производства на 14 процентов, сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин в эфире телеканала ОНТ, сообщает в понедельник БЕЛТА.

"В этом году мы отмечаем профессиональный праздник с неплохими результатами. Растут объемы производства. Если в 2016 году мы приросли на 4,1 процента, в прошлом году - на 14,1 процента, то данные восьми месяцев 2018-го говорят о том, что мы сохраняем эту положительную динамику - прирост тоже на 14 процентов к аналогичному периоду 2017-го. Второй показатель развития - экспорт. Наша отрасль экспортно ориентированная, 70 процентов продукции мы должны продавать по всему миру. По экспорту у нас прирост примерно на 20 процентов. При экспорте в 2,7 миллиарда долларов по предприятиям Минпрома положительное сальдо составляет 1,2 миллиарда долларов", - сказал Павел Утюпин.

Министр подчеркнул, что те задачи, которые в этом году перед отраслью ставит Президент и правительство, будут выполнены. Планируется уделять особое внимание проблемным вопросам. "Один из них - развитие Оршанского региона. Большая работа была проведена на этих предприятиях, но самое главное - дальнейшая ее перспектива. Взять тот же Оршанский инструментальный завод. Задача по развитию компетенции в области инструмента достижима, на это выделяются финансовые ресурсы. На примере Оршанского региона мы отрабатываем те подходы, которые затем будем транслировать на такие же предприятия в малых и средних городах", - отметил он.

Павел Утюпин также рассказал, каким видит развитие белорусского машиностроения в будущем. "Это век так называемой дигитализации, информатизации. Это и программа "индустрия 4.0", умные машины, беспилотные машины, трактора, комбайны. Мы двигаемся в данном направлении. БелАЗ уже создал такую машину, соответственно, сейчас у него задача провести испытания. Такие же программы имеются на МТЗ, "Гомсельмаше", - констатировал министр.

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