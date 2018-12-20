Туристам упростят въезд в Беларусь

Теперь иностранцам станет еще проще попасть в Беларусь. Стало известно о том, что в стране упростят въезд для иностранных туристов, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Сообщается, что в ближайшее время будет расширен список оснований для получения разрешения на длительное проживание в Республике Беларусь.

Для того, чтобы осуществить задуманное, была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что данные нововведения не только упростят въезд в страну, но также облегчат работу специалистам из Беларуси и России.

Стоит отметить, что Беларусь еще 2 года назад упростила визовый режим. Такой возможностью уже воспользовались более 180-ти тысяч иностранных туристов.

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