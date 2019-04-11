5G все ближе: новую технологию представили в Беларуси

11 апреля 2019 10:09 (UTC+04:00)

В Беларуси представили технологию передачи данных нового поколения – 5G. Сейчас она проходит испытание. Скорость достигает 3 гигабит в секунду. Это дает возможность загружать любой контент и просматривать видео без ограничений, сообщает Trend со ссылкой на mir24.tv

Правда, в мобильных телефонах технология пятого поколения заработает не раньше следующего года. А вот на производстве она появится уже в ближайшее время. Например, в мае возможности высокоскоростной передачи данных опробуют на первом беспилотном карьерном самосвале «БелАЗ».

«Одно из основных применений это беспилотный транспорт – это телемедицина, это «интернет вещей». И ожидаем развития других технологий», – сказал замначальника управления технического развития компании-разработчика Дмитрий Шишацкий.

Технологию 5G представили на международном форуме по информационным технологиям, он проходит в Минске в эти дни.

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