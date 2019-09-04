Зась доложил Президенту Беларуси о завершении подготовки к совместным с Россией военным учениям

4 сентября 2019 16:15 (UTC+04:00)

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко доложил о завершении подготовки к совместным с Россией стратегическим военным учениям "Щит Союза", которые пройдут осенью. Об этом госсекретарь Совета безопасности рассказала журналистам после встречи с главой государства, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

"Мы выходим на завершающий этап (подготовки к проведению учений. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Станислав Зась. По его словам, ведутся также работы по выполнению боевых пусков ракет на российском полигоне Ашулук.

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