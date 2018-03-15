Центробанк Китая не признает биткоин в качестве платежного средства

Народный Банк Китая не признает биткоин в качестве платежного средства. Об этом заявил его председатель Чжоу Сяочуань в ходе пресс-конференции в Пекине, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Центробанк КНР не поддерживает прямые сделки между виртуальной валютой биткоином и юанем. Использование криптовалюты в качестве банкнот, монет и кредитной карты для осуществления розничных покупок не получило одобрения, Центральный банк страны не принимает и не разрешает соответствующие услуги - отметил Сяочуань

В последние два года центральные органы Китая осуществляют сильный контроль над сделками с участием виртуальных валют, в частности над первичным предложением криптовалюты, добились определенного результата. Согласно сообщениям, относительно первичного предложения криптовалюты в Китае и за рубежом, а также торговых сделок с участием виртуальной валюты, КНР предприняла ряд мер по управлению и контролю, в том числе запретили сделки в стране, ограничила деятельность внешних онлайн-платформ по торговым операциям в виртуальной валюте. В связи с этим, наблюдается падение на рынке биткоинов.

«Биткоин и некоторые другие продукты появились очень быстро, их стремительное распространение может оказать негативное влияние на потребителей, а также может стать причиной непредвиденных эффектов для финансовой стабильности и проведения денежной политики», - подчеркнул Чжоу Сяочуань.

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