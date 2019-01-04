Производство стали в Китае выросло на 8,3% в январе-ноябре 2018 года

4 января 2019 07:01 (UTC+04:00)

Производство стали в Китае выросло на 8,3 процента в годовом исчислении и достигло 1,01 млрд тонн в первые 11 месяцев прошлого года, следует из официальных экономических данных, сообщает Trend со ссылкой на китайские СМИ.

Темпы роста объема выплавки стали выросли с 7,8 проц. в январе-октябре 2018 года и 1,1 проц. в тот же период 2017 года, сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ.

Производство стали увеличилось, несмотря на продолжившийся спад инвестиций в инфраструктуру и строительство недвижимости - две основные отрасли-потребителя стали.

В первые 11 месяцев прошлого года инвестиции в недвижимость увеличились на 9,7 проц. по сравнению с тем же периодом 2017 года, однако темпы их роста замедлялись уже четыре месяца подряд.

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