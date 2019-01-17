Премьер Канады и президент Финляндии обсудили задержание канадских граждан в Китае

17 января 2019 06:06 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Финляндии Саули Ниинистё провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с задержанием канадских граждан в Китае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы канадского правительства.

"Премьер-министр и президент обсудили незаконное задержание в Китае двух граждан Канады и важность соблюдения верховенства закона, международных норм и независимости судебной системы", - сказали в пресс-службе. Трюдо также поблагодарил Ниинистё за поддержку Оттавы со стороны Хельсинки и всего Евросоюза в связи с этой ситуацией. Кроме того, лидеры затронули тему торговых отношений двух стран.

Ранее поддержку Оттаве в связи с задержанием ее граждан в КНР выразили Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Новая Зеландия, США и Европейский союз.

В начале декабря между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.

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