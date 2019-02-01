Toyota отзывает в Китае свыше 4600 автомобилей из-за дефекта в подушках безопасности

1 февраля 2019 01:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Японский автопроизводитель Toyota сегодня начал отзыв с китайского рынка 4682 импортированных автомобилей Lexus из-за дефекта в подушках безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Синьхуа, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как сообщается в заявлении управления, отзыву подлежат один автомобиль Lexus IS 250C, произведенный 15 января 2014 года, и 4681 автомобиль Lexus GX 400, произведенный в период с 6 января 2014 года по 13 февраля 2017 года.

По информации управления, в этих автомобилях имеются дефекты в подушках безопасности переднего пассажирского места. Эти подушки безопасности, произведенные японской компанией Takata, имеют дефектные инфляторы, которые при срабатывании подушек могут развалиться, а их металлические фрагменты - попасть в пассажира, что может привести к летальному исходу.

Дефектные подушки безопасности компании Takata связывают с рядом смертей и травм по всему миру, что повлекло за собой массовые отзывы автомобилей.

Компания Toyota пообещала произвести бесплатную замену дефектных деталей.

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