Си Цзиньпин потребовал бросить все усилия на спасение людей после взрыва

22 марта 2019 10:08 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал бросить все усилия на спасение людей и ликвидацию опасности от взрыва на химзаводе, который унес жизни уже 47 человек, а также выяснить причины происшествия, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени. Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

"Председатель КНР поручил бросить все усилия на спасение людей и ликвидацию опасности от взрыва на химзаводе в провинции Цзянсу и извлечь из этого все уроки", - говорится в сообщении телеканала.

Председатель КНР также потребовал усилить мониторинг за окружающей средой, чтобы не допустить загрязнения.

"Необходимо как можно скорее установить причины происшествия и своевременно публиковать информацию", - сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в последнее время в стране произошла целая серия аварий, связанных с обеспечением безопасности на производстве, и потребовал от соответствующих ведомств извлечь уроки, обеспечить безопасность людей и имущества.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в свою очередь потребовал эффективно провести поисково-спасательную операцию, всеми силами не допустить увеличения количества пострадавших.

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