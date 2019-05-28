В Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро

Три человека погибли, еще двое пропали без вести в результате обрушения во время строительных работ в метро города Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание thePaper.

Инцидент произошел в ночь на вторник на четвертой ветке метрополитена, где проводились строительные работы. Во время ЧП в тоннеле находились пять рабочих.

На данный момент спасатели нашли тела трех погибших, еще двое считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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