Демонстранты покинули улицы Гонконга

Демонстранты в Гонконге в субботу вечером завершили очередные антиправительственные акции протеста, которые обошлись без серьезных инцидентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местное телевидение.

Полицейские вытеснили отдельные группы митингующих из района Монгкок в материковой части города, не вступая с ними в столкновения. В настоящее время ситуация в городе спокойная, сведений о беспорядках к этому часу не поступало.

Тысячи одетых в черное оппозиционеров днем собрались в районах Тогуайвань и Хун Хом. Однако часть продемократических активистов сошла с маршрутов шествия и выдвинулась в кварталы Принс Эдвард и Монгкок, где они начали осаждать полицейский участок, слепить стражей порядка лазерными указками и попытались перекрыть улицы. Вооруженные щитами и резиновыми дубинками полицейские вышли навстречу и без особых усилий сместили демонстрантов с крупной улицы Нэтан-роуд в прилегающие переулки, а затем те разошлись по домам.

Между тем тысячи проправительственных активистов провели в центре города крупный патриотический митинг в поддержку властей и полиции. Участники акции держали китайские флаги, спели гимн и осудили радикальных активистов за провокации, насилие и беспорядки. Мероприятие было организовано "Альянсом защиты Гонконга" и собрало, как утверждается, до 476 тыс. человек.

Масштабный митинг намечен на воскресенье в районе Козуэй-бэй на острове Гонконг. Организаторы акции из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать до 300 тыс. человек. Мероприятие планируется начать в 15:00 по местному времени в парке Виктория и завершить в деловом центре. Полиция не одобрила заявку на данный маршрут шествия, но разрешила протестующим остаться в парке.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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