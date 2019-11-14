Китай назвал безосновательными обвинения в кибератаке на ассоциацию промышленников США

14 ноября 2019 12:38 (UTC+04:00)

Обвинения в причастности китайских хакеров к взлому внутренней компьютерной сети Национальной ассоциации промышленников США безосновательны. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам известно о таких сообщениях. В то же время мы отметили, что соответствующие выводы являются спекулятивными. Это просто безосновательное заявление", - сказал дипломат.

"Китай является последовательным сторонником обеспечения безопасности киберпространства. Мы ведем борьбу с любого рода кибератаками и преступлениями в этой сфере", - подчеркнул он.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что предполагаемые китайские хакеры летом взломали внутреннюю компьютерную сеть Национальной ассоциации промышленников США, крупнейшего объединения американских компаний-производителей.

По версии агентства, после обнаружения взлома ассоциация наняла фирму, специализирующуюся на кибербезопасности, которая определила, что атака была осуществлена из Китая. Точной информации о том, какая именно информация была украдена, не приводится. Как утверждает Reuters, инцидент произошел незадолго до очередного раунда переговоров между США и Китаем, в ходе которого представители двух стран обсуждали содержание возможной торговой сделки.

Торговые переговоры между США и Китаем включают вопросы, непосредственно затрагивающие интересы членов организации, в частности защиту интеллектуальной собственности и открытие китайского рынка для продукции из США. Как утверждают источники агентства, хакеры могли быть заинтересованы в информации, касающейся встречи американского лидера Дональда Трампа и руководителя Национальной ассоциации промышленников США Джея Тиммонса.

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