В Китае выросли розничные и онлайн-продажи

17 января 2020 09:47 (UTC+04:00)

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2019 года вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

В городах розничные продажи выросли на 7,9%, составив 35,13 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9% - до 6,03 триллиона юаней (876,7 миллиарда долларов).

Рост розничных онлайн-продаж за отчетный период составил 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).

По итогам 2018 года объем розничных продаж вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, достигнув 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).

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