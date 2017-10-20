В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFM FM.

Один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Мужчина, на вид около 27 лет, напал на посетителей торгового центра "VIVO!"в Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Он вошел в здание и начал наносить людям удары ножом.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего. Правоохранители выясняют мотивы нападения и были ли у мужчины сообщники. Уже известно, что он был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование происшествия взяла под контроль премьер-министр Беата Шидло.