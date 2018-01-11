Власти Великобритании отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус

11 января 2018 10:02 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании отклонило запрос Эквадора на предоставление дипломатического статуса основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя Форин офис, передает ТАСС.

"Правительство Эквадора в недавнем времени направило запрос на предоставление дипломатического статуса для г-на Ассанжа здесь, в Великобритании. Соединенное королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по данному вопросу", - приводит издание слова представителя внешнеполитического ведомства, который добавил, что власти южноамериканской страны знают о том, что единственный способ разрешения данной проблемы для Ассанжа - покинуть посольство и предстать перед судом.

Ранее газета El Universo сообщила, что Ассанж, который проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, получил удостоверение личности гражданина этой южноамериканской республики. МИД Эквадора отказался комментировать эту информацию, однако подчеркнул, что продолжает искать решение для дела Ассанжа в строгом соответствии с нормами международного права.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эквадор намерен найти посредников для решения вопроса с Ассанжем
Другие страны 10 января 01:18
Джонсон: статус Иерусалима должны определить израильтяне и палестинцы в ходе переговоров
Европа 8 января 19:56
В Великобритании назначили нового главу Консервативной партии
В мире 8 января 17:21
Лидер британских консерваторов ушел в отставку
Другие страны 8 января 16:40
Тереза Мэй назовет новый состав британского кабмина
Европа 8 января 15:55
Премьер Британии извинилась за сбои в работе системы здравоохранения
Европа 4 января 19:40
В Британии более 20 тысяч домов остались без света из-за шторма "Элеанор"
В мире 3 января 17:43
Британская мусорная компания начала принимать биткоины
Европа 28 декабря 2017 19:54
Британские депутаты призвали опубликовать данные о последствиях Brexit
В мире 27 декабря 2017 15:38
Из архивов Британии пропали тысячи документов
В мире 26 декабря 2017 15:08
В WikiLeaks рассказали о "внимании" ВМС США к Ассанжу
В мире 26 декабря 2017 00:20
Британская полиция применила метод из "Симпсонов" для поимки преступников
Европа 24 декабря 2017 06:52
Джонсон: РФ и Великобритания могут сотрудничать по Ирану, КНДР, Сирии
Иран 22 декабря 2017 13:19
Джонсон призвал Россию помешать появлению у КНДР ядерного оружия
В мире 22 декабря 2017 12:43
Британия законодательно закрепит право граждан на высокоскоростной интернет
Европа 20 декабря 2017 20:49
Мэй рассказала, в каком случае Великобритания может перенести Brexit
В мире 20 декабря 2017 17:33
ЕС предложил Великобритании переходный период после Brexit в 21 месяц
В мире 20 декабря 2017 16:28
В Азербайджане работой обеспечены лишь чуть более 8% людей с инвалидностью
Бизнес 19 декабря 2017 11:26