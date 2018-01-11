Власти Великобритании отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус

Правительство Великобритании отклонило запрос Эквадора на предоставление дипломатического статуса основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя Форин офис, передает ТАСС.

"Правительство Эквадора в недавнем времени направило запрос на предоставление дипломатического статуса для г-на Ассанжа здесь, в Великобритании. Соединенное королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по данному вопросу", - приводит издание слова представителя внешнеполитического ведомства, который добавил, что власти южноамериканской страны знают о том, что единственный способ разрешения данной проблемы для Ассанжа - покинуть посольство и предстать перед судом.

Ранее газета El Universo сообщила, что Ассанж, который проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, получил удостоверение личности гражданина этой южноамериканской республики. МИД Эквадора отказался комментировать эту информацию, однако подчеркнул, что продолжает искать решение для дела Ассанжа в строгом соответствии с нормами международного права.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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