В Италии девочка попала в больницу, выпив колу с червем

23 января 2018 04:46 (UTC+04:00)

Двенадцатилетняя девочка из итальянского города Андрия была госпитализирована после того, как выпила банку колы, в которой находился червь, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Ansa.

Школьница сделала несколько глотков, когда обнаружила во рту червя. Родители ребенка решили отправить девочку на обследование в больницу. Врачи установили, что она полностью здорова, а червь, найденный в банке, не угрожал ее здоровью.

"Мы изучили червя под микроскопом. Мы считаем, что он не опасен, однако мы отправили образец в зоологический институт для более детального анализа. У девочки не наблюдается тревожных симптомов", - сообщили в больнице.

Ansa отмечает, что полиция и служба по надзору за гигиеной питания начали проверку, чтобы выяснить, как червь оказался в банке с газировкой.

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