Мэй и Туск достигли прогресса на переговорах о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Европейского совета Дональд Туск достигли прогресса на переговорах о Brexit. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы британского правительства, передает ТАСС.

Согласно распространенному коммюнике, Мэй отметила "хороший прогресс в достижении соглашения о переходном периоде", работа над которым продолжится на следующей неделе. "Однако премьер-министр заявила, что проект текста [соглашения о Brexit], предложенный вчера Европейской комиссией, является неприемлемым для Великобритании", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По итогам переговоров британское правительство подтвердило свои обязательства "по недопущению введения жесткой границы между Северной Ирландией и Республика Ирландия". Стороны также подчеркнули, что ожидают саммита Евросоюза, который пройдет 22-23 марта, чтобы продолжить дискуссии.

Как информировал телеканал Sky News, Туск выразил недовольство красными линиями Лондона, но указал на "некоторый прорыв" в переговорах, несмотря на решение британского правительства покинуть таможенный союз ЕС и единый европейский рынок.

Еврокомиссия опубликовала в среду первый проект текста соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Документ под названием "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике" содержит 111 страниц и суммирует итоги завершившегося в декабре первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона: гарантии прав выходцев из стран ЕС в Великобритании и наоборот, открытый статус границы между Ирландией и Северной Ирландией, финансовые выплаты Лондона после Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.