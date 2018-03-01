Мэй и Туск достигли прогресса на переговорах о Brexit

1 марта 2018 21:37 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Европейского совета Дональд Туск достигли прогресса на переговорах о Brexit. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы британского правительства, передает ТАСС.

Согласно распространенному коммюнике, Мэй отметила "хороший прогресс в достижении соглашения о переходном периоде", работа над которым продолжится на следующей неделе. "Однако премьер-министр заявила, что проект текста [соглашения о Brexit], предложенный вчера Европейской комиссией, является неприемлемым для Великобритании", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По итогам переговоров британское правительство подтвердило свои обязательства "по недопущению введения жесткой границы между Северной Ирландией и Республика Ирландия". Стороны также подчеркнули, что ожидают саммита Евросоюза, который пройдет 22-23 марта, чтобы продолжить дискуссии.

Как информировал телеканал Sky News, Туск выразил недовольство красными линиями Лондона, но указал на "некоторый прорыв" в переговорах, несмотря на решение британского правительства покинуть таможенный союз ЕС и единый европейский рынок.

Еврокомиссия опубликовала в среду первый проект текста соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Документ под названием "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике" содержит 111 страниц и суммирует итоги завершившегося в декабре первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона: гарантии прав выходцев из стран ЕС в Великобритании и наоборот, открытый статус границы между Ирландией и Северной Ирландией, финансовые выплаты Лондона после Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Двое взрослых и ребенок погибли в Великобритании из-за снегопадов и холодов
Европа 01:21
Британия попросила СПЧ ООН провести срочное заседание по Восточной Гуте
В мире 1 марта 20:05
ЕС и США собираются обсудить ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа 1 марта 12:20
Барнье: Между странами ЕС по Brexit нет никаких противоречий
Европа 28 февраля 16:33
Еврокомиссия опубликовала первый проект текста соглашения по Brexit
Европа 28 февраля 16:09
Делегация Узбекистана провела переговоры со спецпредставителем ЕС
Узбекистан 28 февраля 11:19
Джонсон исключил распространение юрисдикции Европейского суда на Британию после Brexit
Европа 27 февраля 15:43
В Британии закрыли сотни школ из-за циклона "Чудовище с востока"
Европа 27 февраля 15:15
Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте
Европа 26 февраля 20:27
В лондонском "Хитроу" отменили около 40 рейсов из-за снегопада
Европа 26 февраля 18:31
Лейбористы хотят нового таможенного соглашения с Евросоюзом после Brexit
Европа 26 февраля 16:36
Евросоюз усилил санкции против КНДР
Европа 26 февраля 13:39
Медики сообщили число пострадавших от взрыва в Лестере
Другие страны 26 февраля 04:16
Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе
Другие страны 26 февраля 02:50
Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа - МИД Эквадора
Европа 24 февраля 17:28
Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
Европа 24 февраля 10:40
В Бишкек прибудет вторая торговая миссия из Великобритании
Кыргызстан 24 февраля 09:18
Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit
Европа 23 февраля 17:06