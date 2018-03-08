В Праге состоялась церемония инаугурации Земана

8 марта 2018 18:50 (UTC+04:00)

Церемония инаугурации президента Милоша Земана состоялась в четверг на Пражском граде - исторической резиденции главы Чешского государства, ее транслировало республиканское ТВ, передает РИА Новости.

Занимавший пост президента Чехии в течение предыдущих пяти лет Милош Земан победил 27 января этого года во втором туре прямых выборов главы республики своего соперника, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, набрав 51,36% голосов избирателей, и сохранил тем самым за собой место на Пражском граде.

Церемония инаугурации президента началась в 14.00 по местному времени (16.00 мск). Во Владиславском зале Пражского града собрались около 700 почетных гостей – члены верхней и нижней палат парламента, министры, судьи, ректоры вузов, дипломаты, представители региональных органов власти и общественных организаций.

Под звуки гуситского хорала в зал были внесены исторические знамена и флаги. На видном месте выставлены копия первой Конституции независимой Чехословакии от 1920 года и обрамленная кожаной обложкой Конституция Чешской Республики 1993 года, когда Чехия обрела самостоятельность. Здесь же представлены высшие награды страны - орден Белого Льва 1-й степени и орден Томаша Гаррига Масарика 1-й степени.

Под торжественные звуки фанфар Земан вступил во Владиславский зал в сопровождении своей супруги Иваны Земановой и дочери Катержины. Затем он произнес текст президентской присяги и за столом первого главы государства, Томаша Гаррига Масарика, подписал ее, после чего прозвучали государственный гимн Чешской республики и орудийный салют из 21 выстрела.

После этого Земан произнес 25-минутную речь, во время которой лидеры правых партий покинули зал в знак протеста против некоторых пассажей президентского выступления, прежде всего, против его критики независимых СМИ, в частности, государственного ТВ. Подобный протест в ходе инаугурации главы страны произошел впервые в современной истории Чехии.

Затем президент совершил примерно 200-метровый переход в собор Святого Вита, где поклонился останкам Святого Вацлава, патрона Чехии. В момент перехода звучали соборные колокола, а Земана сопровождали, помимо супруги и дочери, также воины почетного караула. В целом церемония инаугурации продолжалась в течение более полутора часов.

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Azernews Newspaper
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