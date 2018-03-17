Полиция сообщила о стрельбе в британском Хоршеме

17 марта 2018 01:49 (UTC+04:00)

Полиция британского города Хоршем разыскивает вооруженного человека после инцидента со стрельбой близ города Гастингс на юге страны, в результате случившегося ранен один человек, передает РИА Новости.

"Мы получили сообщение о стрельбе в Бексхилл Роуд, Сент-Леонардс. Пожалуйста, не приближайтесь к данной территории и оставайтесь внутри зданий до получения другой информации", - сообщается в микроблоге полиции в Twitter. По словам правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом.

Согласно данным газеты Sun, ранения получила беременная женщина, она доставлена в тяжелом состоянии в больницу.

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