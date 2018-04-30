Новый глава МВД Великобритании выступает за справедливую иммиграционную политику

Новый глава МВД Великобритании Саджид Джавид выступает за проведение справедливой иммиграционной политики. Об этом он заявил в понедельник, впервые выступив с речью в должности министра внутренних дел, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Джавид отметил, что возглавляемое им ведомство будет проводить "справедливую иммиграционную политику". "Наиболее срочной задачей, которая стоит передо мной, является оказание помощи тем британским гражданам, которые прибыли из стран Карибского бассейна, так называемое поколение Виндраш, чтобы убедиться, что к ним относятся с честностью и порядочностью, которых они заслуживают", - подчеркнул министр.

"Мои родители приехали в нашу великую страну в 1960-х годах, они приехали из Пакистана, чтобы помочь построить эту страну", - сказал он, добавив, что еще не успел позвонить своей матери, чтобы сообщить о своем назначении.

Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, Джавид стал первым главой МВД Соединенного Королевства, который является представителем этнического меньшинства. На этом посту он сменил Эмбер Радд, которая в воскресенье подала в отставку в связи с тем, что непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.

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