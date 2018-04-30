Новый глава МВД Великобритании выступает за справедливую иммиграционную политику

30 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

Новый глава МВД Великобритании Саджид Джавид выступает за проведение справедливой иммиграционной политики. Об этом он заявил в понедельник, впервые выступив с речью в должности министра внутренних дел, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Джавид отметил, что возглавляемое им ведомство будет проводить "справедливую иммиграционную политику". "Наиболее срочной задачей, которая стоит передо мной, является оказание помощи тем британским гражданам, которые прибыли из стран Карибского бассейна, так называемое поколение Виндраш, чтобы убедиться, что к ним относятся с честностью и порядочностью, которых они заслуживают", - подчеркнул министр.

"Мои родители приехали в нашу великую страну в 1960-х годах, они приехали из Пакистана, чтобы помочь построить эту страну", - сказал он, добавив, что еще не успел позвонить своей матери, чтобы сообщить о своем назначении.

Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, Джавид стал первым главой МВД Соединенного Королевства, который является представителем этнического меньшинства. На этом посту он сменил Эмбер Радд, которая в воскресенье подала в отставку в связи с тем, что непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании
Европа 13:44
Глава МВД Великобритании ушла в отставку - СМИ
Европа 02:16
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 29 апреля 17:52
Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью
Европа 27 апреля 12:46
Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой
США 27 апреля 07:31
Британия выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам
Европа 25 апреля 19:29
Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке
Ядерная программа 25 апреля 17:23
Мэй заявила, что Солсбери безопасен для жителей
Европа 25 апреля 15:55
Дмитрий Песков: В Кремле не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном
Россия 25 апреля 13:29
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 24 апреля 14:24
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
Россия 24 апреля 10:57
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Европа 23 апреля 17:02
Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО
Россия 23 апреля 13:37
Трамп может посетить Британию в июле
США 21 апреля 06:33
Глава МИД Австрии объяснила, почему Вена не выслала российских дипломатов
Россия 20 апреля 14:57
Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции
Другие страны 19 апреля 23:12
Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли
Китай 19 апреля 20:21
МИД России: отравление Скрипалей с высокой долей вероятности организовала Британия
Россия 19 апреля 18:26