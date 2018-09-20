Решение о следующем саммите ЕС по Brexit будет принято в октябре

Решение о том, проводить ли в ноябре внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза по вопросу отделения Великобритании от ЕС, будет принято в октябре, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после неформального саммита глав государств Евросоюза, передает РИА Новости.

"Мы обсудили расписание для дальнейших переговоров. Момент правды по переговорам о Brexit будет октябрьский Евросовет (встерча глав государств) В октябре мы ожидаем максимум прогресса и результатов в переговорах. Затем мы решим, есть ли условия для созыва экстраординарного саммита в ноябре для финализации и формализации сделки", — сказал он.

В Зальцбурге состоялся неформальный саммит ЕС, на котором главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.

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