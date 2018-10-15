Меркель: выборы в Баварии показали, что люди потеряли доверие к политикам

Земельные выборы в Баварии показали, что люди потеряли доверие к политикам, к чему привели, в том числе, долгое формирование правительства ФРГ и разногласия между коалиционными партиями. Об этом заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конференции Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA). Ее выступление транслировал телеканал N-TV, передает в понедельник ТАСС.

"Оглядываясь на формирование правительства, приходится констатировать, что было потеряно много доверия", - сказала Меркель. По ее словам, хорошей экономической ситуации и низкой безработицы недостаточно, если нет "доверия к политическим игрокам". "Это касается и партий, входящих в блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), от которых ожидают, что они будут действовать сообща", - заметила Меркель.

"Мои выводы: я как канцлер этой коалиции еще больше должна беспокоиться о том, чтобы было это доверие, чтобы результат нашей работы был более осязаемым. Я буду прилагать все силы для этого", - подчеркнула Меркель.

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