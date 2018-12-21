Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек

21 декабря 2018 01:44 (UTC+04:00)

Почти 3 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи правоохранителей, пострадали с начала проведения акций протеста в рамках движения "желтых жилетов" во Франции, заявил представитель МВД телеканалу BFMTV, пишет Trend, ссылаясь на РИА Новости.

Как сообщается, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка.

Число жертв беспорядков, которыми сопровождались протесты, выросло до девяти.

Несогласные с политикой властей и возмущенные ростом цен на топливо, а также снижением покупательной способности населения "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разгромом магазинов и банков.

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