Более сотни сторонников Brexit направились маршем на Лондон

Более сотни сторонников выхода Британии из Евросоюза отправились в субботу маршем в Лондон из города Сандерленд. К правительственному кварталу Вестминстер активисты намерены добраться к 29 марта - Сандерленд находится в 435 километрах к северу от Лондона, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"То, что происходило в парламенте на этой неделе, говорит о том, что мы можем не выйти из ЕС. Если политики думают, что могут наплевать на нас, то мы маршем отправимся к ним и скажем, что это не так", - сказал журналистам в начале акции экс-глава Партии независимости Великобритании (UKIP) и бывший европарламентарий Найджел Фарадж.

Всего, по оценкам организаторов, в марше принимают участие от 100 до 200 человек. Немногочисленность акции, возможно, обусловлена тем, что регистрация для участия была платной - 50 фунтов стерлингов с человека на оплату жилья и обедов, - а также плохой погодой, установившейся в Англии: сильными ветрами и дождем.

При этом началась акция с заминки: небольшую группу сторонников Brexit окружила толпа сторонников единства с Евросоюзом, после чего люди начали спор о преимуществах и недостатках членства в ЕС. Спор завершился перепалкой, участники марша начали оскорблять сторонников ЕС, выкрикивать в их сторону слова "предатели" и "неудачники". Из-за этого старт марша задержался.

Сам Фарадж, считающийся одним из самых известных евроскептиков в Британии, не планирует пешком идти до Лондона. Некоторые участники шествия также заявили, что часть пути проделают на автомобилях или поездах.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, однако на этой неделе парламент принял резолюцию, по которой срок Brexit может быть перенесен на 30 июня, если на следующей неделе палата общин утвердит текст предлагаемого Терезой Мэй соглашения о выходе из ЕС. Ранее парламент уже дважды отклонял соглашение, которым недовольны все партии. Если соглашение не будет принято, то дата Brexit может быть перенесена на более поздний срок, либо же Британия выйдет из ЕС 29 марта без сделки, что приведет к катастрофе для национальной экономики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.